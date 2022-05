Roma, 27 mag. (LaPresse) – “E’ necessario informare ma non creare ansia. Crediamo che se mettiamo in campo le misure giuste possiamo contenerlo facilmente”. Così Sylvie Briand, esperta dell’Oms, parlando a un briefing tecnico sul vaiolo delle scimmie. L’Organizzazione mondiale della sanità inoltre invita a non “stigmatizzare” alcuni gruppi di persone e non ritiene necessari divieti di viaggio verso alcune zone.

