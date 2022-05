Roma, 27 mag. (LaPresse) – I casi di vaiolo delle scimmie “possono crescere nei prossimi giorni, siamo solo all’inizio. Il primo caso è stato segnalato lo scorso 7 maggio, solo tre settimane fa. Vediamo solo la punta dell’iceberg”. Così Sylvie Briand, esperta dell’Oms, parlando a un briefing tecnico sul vaiolo delle scimmie. “E’ una situazione inusuale – aggiunge – perché ci sono casi in vari Paesi e non sappiamo se il virus sia mutato. Da quello che sembra dalle prime sequenze non è molto diverso da quello che circola nei Paesi dove la malattia è endemica. Stiamo investigando”.

