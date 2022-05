Milano, 27 mag. (LaPresse) – “Siamo entrati nel quarto mese di guerra e a questo punto se andiamo avanti a mandare le armi per altri 6 mesi la guerra non finisce più: è il momento di parlare di pace, di lavorare per la pace. Bisogna fare tutto il possibile per fermare questa guerra :se c’è bisogno di andare a piedi a Kiev o a Mosca per portare parole di pace io lo faccio”. Così il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di un evento elettorale a Erba, nel Comasco.

