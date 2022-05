Milano, 27 mag. (LaPresse) – “Mi hanno chiesto se ero disposto ad andare a Mosca. Ieri Draghi ha fatto una cosa giusta a chiamare Putin: è chiaro che la pace non la ottieni andando ad accendere una candela in Duomo, ma va ricercata, e costruita mattoncino su mattoncino. Siamo al quarto mese di guerra e abbiamo il dovere di fare di tutto per avvicinarsi alla pace: se la guerra va avanti significa morte in Ucraina e posti di lavoro che saltano in Italia. Io ce la sto mettendo tutta”. Così il leader della Lega Matteo Salvini da Como in merito alla possibilità di un suo viaggio a Mosca.

