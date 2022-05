Roma, 27 mag. (LaPresse) – Nel corso del colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, i due hanno discusso delle prospettive di sblocco delle esportazioni di grano dall’Ucraina per far fronte alla crisi alimentare che minaccia i Paesi più poveri del mondo. Lo comunica una nota di palazzo Chigi. Zelensky ha espresso apprezzamento per l’impegno da parte del governo italiano e ha concordato con il Presidente Draghi di continuare a confrontarsi sulle possibili soluzioni.

