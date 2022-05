Milano, 27 mag. (LaPresse) – “Noi dobbiamo continuare a fare di tutto per cercare la pace. È stato bravo Draghi in questi giorni a prendere una iniziativa forte per fare uscire il grano da Odessa: in quel porto c’è di che sfamare milioni di persone che rischiano la morte per fame in paesi sotto sviluppati. Noi sosteniamo l’impegno del governo Draghi per la pace, sosteniamo quell’impegno, quella modalità giusta di muoversi. Iniziative strampalate e propagandistiche alla Salvini non hanno per quanto mi riguarda nessuna utilità: servono a lui per ritrovare la sua identità”. Così il segretario del Pd Enrico Letta a margine di un evento elettorale a Como.

