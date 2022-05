Roma, 27 mag. (LaPresse) – “Parliamo di città bombardate, donne violentate, grano rubato come se vivessimo nell’epoca di Gengis Khan. La Russia ha dimostrato di essere un paese barbaro che minaccia la sicurezza mondiale: illogico, incoerente e inadeguato. Rende ogni persona in Europa più povera, provocando carestie in Asia e nuovi conflitti. Dobbiamo fermarla insieme usando la forza per preservare l’ordine mondiale”. Lo ha scritto su twitter, Mikhaylo Podoliak, consigliere del presidente Ucraino Volodymyr Zelensky.

