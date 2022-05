Roma, 27 mag. (LaPresse) – Il Concilio della Chiesa ortodossa ucraina, tenutosi venerdì a Kiev, ha espresso disaccordo con la posizione del patriarca Kirill di Mosca in merito alla guerra in Ucraina e ha indicato la sua completa indipendenza dall’autorità religiosa russa. Lo riportano i media russi. “Il Concilio condanna la guerra come una violazione del comandamento di Dio: ‘Non uccidere!’ ed esprime disaccordo con la posizione del patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia riguardo alla guerra in Ucraina”, si legge nella risoluzione del Consiglio.

