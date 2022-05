Milano, 27 mag. (LaPresse) – Nella notte è stata fermata la figlia 58enne di Lucia Cipriano, la donna di 84 anni che ieri è stata trovata morta nella vasca da bagno del suo appartamento a Melzo, nel Milanese. Il corpo della pensionata, originaria della Puglia, era stato fatto a pezzi ed era in avanzato stato di decomposizione nella vasca da bagno dell’appartamento di via Boves, 10 dove abitava da anni. A dare l’allarme è stata un’altra figlia della donna che abita a Trento e che abita a Trento. La 47enne non sentiva la mamma da oltre due mesi e ha deciso di andare a Melzo. La sorella maggiore, che abita Mediglia, a pochi chilometri da Melzo, le aveva detto che l’anziana era ricoverata in una Rsa, ma la spèiegazione non l’aveva convinta. Così la 47enne ha deciso di verificare persona. A quel punto la sorella maggiore le avrebbe detto di “aver messo fine alle sofferenze della madre” che era malata da tempo. La donna a quel punto si è recata dai carabinieri e insieme ai militari sono entrati in casa della pensionata e hanno trovato il suo cadavere. Il pm Elisa Calandrucci, titolare del caso, ieri ha interrogato a lungo le figlie della donna. La 58enne si è avvalsa della facoltà di non rispondere. L’accusa per lei potrebbe essere quella di omicidio volontario.

