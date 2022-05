Milano, 27 mag. (LaPresse) – Il corpo di Laura Cipriano, la pensionata 84enne trovata morta nel suo appartamento di Melzo, alle porte di Milano, potrebbe essere stato fatto a pezzi con una sega. L’utensile, infatti, è stato trovato in casa dell’anziana ieri pomeriggio, quando i carabinieri sono entrati in casa e hanno trovato il corpo senza vita dell’anziana nella vasca da bagno fatto a pezzi. La figlia maggiore della donna, Rosa Fabbiano, è stata fermata per omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere. La donna potrebbe essere avvenuto tra fine marzo e i primi di aprile.

