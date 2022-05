Milano, 27 mag. (LaPresse) – Potrebbe essere deceduta per asfissia Laura Cipriano, l’84enne trovata morta nella vasca da bagno del suo appartamento a Melzo, nel Milanese. Da una prima ricostruzione pare che la figlia 58enne Rosa Fabbiano, che si occupava di lei, avrebbe accompagnato la madre in bagno, l’avrebbe adagiata nella vasca e avrebbe poi coperto la vasca con un telo di cellophane. La figlia 58enne è stata fermata per omicidio, villipendio e occultammeto di cadavere.

