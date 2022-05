Gerusalemme, 27 mag. (LaPresse/AP) – Il ministero della Salute palestinese ha affermato che le forze israeliane hanno ucciso un adolescente durante un’operazione in una città vicino a Betlemme, nella Cisgiordania occupata. L’adolescente è stato identificato come Zaid Ghunaim, 15 anni. Il ministero della Salute ha detto che il ragazzo è stato ferito da colpi di arma da fuoco al collo e alla schiena. I medici non sono riusciti a salvargli la vita.

