Udine, 27 mag. (LaPresse) – Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in modo grave, oggi pomeriggio, in un incidente avvenuto lungo l’autostrada A23, tra Udine e Palmanova, in comune di Bicinicco. L’automobile su cui viaggiavano, dopo aver sbandato, è finita contro il guard rail. Code e disagi per gli automobilisti; sul posto 118, polizia Stradale e vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata