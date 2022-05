Milano, 27 mag. (LaPresse) – Rallenta la crescita del Pil in Italia dopo il balzo al 6,6% del 2021 con una previsione del +2,7% nel 2022 del 2,3% nel 2023. È la stima di Fitch che, in una nota, sottolinea come “la crescita del Pil rimarrà contenuta nei prossimi trimestri, a causa delle ricadute economiche della guerra in Ucraina” con particolare riferimento “all’aumento dei prezzi dell’energia, il calo dei redditi reali, il deterioramento della fiducia di imprese e famiglie e la debolezza della domanda esterna”.

