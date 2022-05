Milano, 27 mag. (LaPresse) – Saranno almeno 9 milioni – senza contare gli escursionisti in giornata – gli italiani in viaggio per la festa della Repubblica, il primo “ponte” vero e proprio della primavera, dato che la celebrazione cade di giovedì. Così Confcommercio in una nota sul ponte del 2 giugno.

