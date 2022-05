Milano, 26 mag. (LaPresse) – Daniel Defense, la casa produttrice dei fucili d’assalto AR-15 usati dal 18enne Salvador Ramos per la strage nella scuola elementare a Uvalde, in Texas, costata la vita a 21 persone, ha chiuso i profili social e non andrà alla convention della National Rifle Association in programma da venerdì a Houston. Lo riporta il Washington Post che ricorda alcuni post del Gruppo con immagini di bambini con i fucili d’assalto AR-15 in grembo e l’hastag #childrenarethefuture, i bambini sono il futuro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata