Milano, 26 mag. (LaPresse) – Joe Garcia, il marito di Irma Garcia, una delle due insegnanti uccise nella strage della scuola a Uvalde, in Texas, è morto questa mattina per un infarto. Lo ha confermato il nipote, John Martinez, citato dal New York Times. Garcia, 50 anni, si era recato al memoriale della moglie in mattinata per lasciare dei fiori. Quando è tornato a casa, ha raccontato il nipote, “è caduto a terra”. La coppia era sposata da 24 anni e aveva quattro figli, il più grande di 23 anni. Martinez, alla notizia della morte della moglie, aveva commentato alla stampa di essere “davvero sotto shock”.

