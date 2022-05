Roma, 26 mag. (LaPresse) – Per quanto riguarda la questione grano, “il presidente Putin ha detto: questo sicuramente non è però sufficiente a risolvere la crisi alimentare, perché forse i fabbisogni sono molti di più. Io dico: sì, però almeno quello intanto lo sblocchiamo altrimenti poi il rischio è che vadano a male, che marcisca tutto questo deposito di grano. Il presidente Putin mi ha detto che i porti” sul Mar Nero “sono bloccati, perché sono stati minati dagli ucraini”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Naturalmente, sono stati minati dagli ucraini – ha aggiunto – per impedire alle navi russe di attaccare l’Ucraina. Quindi, dico che la collaborazione deve essere da una parte quella di sminare questi porti, dall’altra quella di garantire che non avvengano attacchi durante il periodo di sminamento. Non abbiamo esplorato a lungo la questione delle garanzie, ma chiaramente sarà una questione se le cose vanno avanti, perché può essere benissimo un tentativo che non avrà esito”.

