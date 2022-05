Roma, 26 mag. (LaPresse) – “Nel pomeriggio ho cercato il presidente Putin e lo scopo di questa telefonata era chiedere se si potesse fare qualcosa per sbloccare il grano che è oggi nei depositi in Ucraina, perché la crisi alimentare che sta avvicinandosi e in alcuni Paesi dell’Africa è purtroppo già presente avrà proporzioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Una prima iniziativa che si potrebbe cominciare ad esplorare è quella di vedere se si può costruire una possibile collaborazione tra Russia e Ucraina sullo sblocco dei porti sul Mar Nero dove sono depositati questi molto milioni di quintali di grano”, ha aggiunto.

