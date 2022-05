Roma, 26 mag. (LaPresse) – “C’è stata effettivamente una disponibilità” da parte di Vladimir Putin “a procedere in questa direzione. Per cui io ho terminato dicendo che dovrò chiamare il presidente Zelensky e vedere se c’è un’analoga disponibilità a procedere in questa direzione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, a proposito della richiesta di sbloccare i porti sul Mar Nero per il grano.

