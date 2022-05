Mosca (Russia), 26 mag. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato di dubitare delle intenzioni di riformare la Nato, affermando che i tentativi di trasformarla in “un’alleanza globale alla ricerca del dominio militare in tutto il mondo” sono destinati a fallire. “Sembra che nessuno abbia nemmeno intenzione di riformare la Nato”, le sue parole a RT Arabic, riportate dall’agenzia Tass. “Stanno pianificando di trasformare questa ‘unione difensiva’ in un’alleanza globale che cerca il dominio militare in tutto il mondo. Questo è un percorso pericoloso. Certamente, è destinato a fallire”. Lavrov ha poi affermato che la Nato era un’organizzazione difensiva “all’epoca in cui c’era qualcuno da cui difendersi”, riferendosi apparentemente all’Unione Sovietica e al Patto di Varsavia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata