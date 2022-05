Milano, 26 mag. (LaPresse) – Nato nel 1961 a Notthingham, ‘Fletch’ ha fondato i Depeche Mode nel 1980 a Basildon insieme al tastierista-percussionista Vince Clarke, inizialmente leader della band prima di lasciarla nel 1981 e venire sostituito da Alan Wilder. Successivamente al gruppo si unirono Gore e Gahan. Oltre al ruolo di tastierista e talvolta bassista, in alcune occasioni ha aiutato Gore nelle armonie vocali. Fletcher ha anche intrapreso una carriera solista come deejay, proponendo i suoi dj-set in discoteche e festival dance internazionali. L’ultimo suo album in studio con i Depeche Mode, il 14° nella storia della band, è stato ‘Spirit’ del 2017. Sposato Grainne Mullan, Fletcher lascia due figli, Meghan e Joe.

