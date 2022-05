Milano, 26 mag. (LaPresse) – Il personale al lavoro nella funivia sul Mottarone a Stresa, caduta per la rottura della fune traente il 23 maggio 2021 causando la morte di 14 persone e il ferimento di Eitan, unico sopravvissuto, “è insufficiente per svolgere le visite e i controlli previsti”. Inoltre, “gli agenti (macchinista e agente di stazione/di cabina) hanno evidenziato una formazione professionale della mansione insufficiente e lacunosa, conseguenza di un processo formativo esclusivamente impostato sul sapere fare (pratica) acquisito con poche giornate di apprendistato”. È quanto si legge nella relazione della commissione di indagine nominata dal Direttore Generale Digifema (Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime) composta dal professore Roberto Maja e dall’ingegnere Sergio Simeone.

