Milano, 26 mag. (LaPresse) – La tragedia del Mottarone in cui persero la vita 14 persone il 23 maggio 2021 ha almeno tre cause, una diretta dovuta al “progressivo invecchiamento” “della fune traente in corrispondenza dell’attacco della testa fusa”; due indirette e tutte legate al fattore umano e alla sua organizzazione lavorativa in “assenza di un Sistema di Gestione della Sicurezza con individuazione di ruoli e responsabilità nell’Organizzazione”. È quanto si legge nella relazione della commissione di indagine nominata dal Direttore Generale Digifema (Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime) composta dal professore Roberto Maja e dall’ingegnere Sergio Simeone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata