Torino, 26 mag. (LaPresse) – Dries De Bondt ha vinto la 18/a tappa del Giro d’Italia, la frazione pianeggiante di 151 km con partenza da Borgo Valsugana e arrivo a Treviso. Il corridore della Alpecin-Fenix ha vinto uno sprint a quattro con i restanti compagni di fuga precedendo Edoardo Affini (Jumbo-Visma) e Magnus Cort (EF-Education EasyPost). Quarta piazza per Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè). Alberto Dainese (Team DSM) ha regolato lo sprint del gruppo dei velocisti piazzandosi al quinto posto. Richard Carapaz resta in maglia rosa. Non è partito invece questa mattina Joao Almeida, risultato positivo al Covid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata