*Milano, 26 mag. (LaPresse) – Da parte del governatore della Lombardia Attilio Fontana non c’è stato alcun “inganno” nella vicenda dei camici prodotti dalla Dama Spa, l’azienda del cognato Andrea Dini, e poi ceduti a Regione Lombardia nelle prime fasi della pandemia. Lo scrive il gup Chiara Valori nelle 32 pagine delle motivazioni della sentenza con cui ha assolto Fontana, Dini e altri 3 imputati dall’accusa di frode in pubbliche forniture. Inizialmente, infatti, la Dama aveva pattuito di consegnare 75mila camici e altri 7mila Dpi ad Aria, centrale acquisti di Regione Lombardia, in cambio di 513mila euro. Poi ne sono stati consegnati 50mila a titolo di donazione. Per il gup non c’è stato “nessun inganno della controparte, dunque: la volontà di Dini, più o meno legittima che fosse, era chiaramente espressa ed è stata correttamente intesa da tutti gli interlocutori. Né può dirsi che la trasformazione del contratto da titolo oneroso a titolo gratuito” della fornitura di camici “associandovi una rinuncia alla residua prestazione, abbia costituito una falsa apparenza idonea a trarre in inganno la controparte contrattuale, che invece ha perfettamente inteso come i reciproci obblighi fossero stati rimodulati, revocando le disposizioni di pagamento e neppure a posteriori accettando la consegna dell’ultima tranche di camici”. Per il gup inoltre “neppure può ritenersi che il nuovo accordo costituisse un mero contratto simulato, teso ad occultare la reale volontà dei contraenti”.

