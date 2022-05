Torino, 26 mag. (LaPresse) – “Abbiamo discusso con Elliott un potenziale investimento nell’Ac Milan. Come può accadere in queste trattative, non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di chiudere i colloqui”. Con questo tweet l’executive chairman di Investcorp Mohamed Al Ardhi annuncia lo stop alla trattativa per l’acquisizione del club rossonero. “Auguriamo il meglio al Milan per la prossima stagione e per quelle successive”, ha aggiunto. A questo punto rimane sul tavolo la proposta del gruppo americano RedBird.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata