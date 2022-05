Roma, 26 mag. (LaPresse) – Sciarpa giallorossa al collo e cravatta della Roma. All’indomani del successo della squadra di Josè Mourinho in Conference League, si presenta così a Palazzo Madama il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, tifosissimo della ‘Magica’. “È una grande soddisfazione, molti dicono che non è una coppa importantissima ma noi siamo contenti perché Roma non è che vince frequentemente. E quindi lasciateci gioire”, spiega. “Sarà un titolo minore ma è l’unico che l’Italia conquista” a livello internazionale “dopo la vittoria agli Europei e la dolorosa eliminazione dal Mondiale. Ci saranno coppe più importanti, ma noi siamo abituati a soffrire, Roma si accontenta di poco”, conclude Gasparri, sottolineando anche le lacrime di Mourinho che si è commosso “per un obiettivo più modesto rispetto ai suoi traguardi storici”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata