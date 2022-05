Torino, 26 mag. (LaPresse) – “Sono contento, se lo merita la squadra e se lo merita l’allenatore. Alla mia età sto festeggiando ancora…”. Lo ha detto a LaPresse Lino Banfi, attore e tifoso giallorosso, all’indomani del trionfo della Roma in Conference League. “Una città in festa ci voleva dopo tutte queste cose che stiamo passando, ci stavamo riprendendo dalla pandemia ed è arrivata la guerra, le paure, i rincari. Provare una sensazione di gioia fa piacere, fa ricominciare. La parola ‘gioia’ era a riposo da tanto”, ha aggiunto il comico e attore, felice soprattutto “per l’educazione mostrata dai tifosi romanisti a Tirana, è la cosa più bella per me”. Questa vittoria “è un punto di partenza – ha concluso Banfi – E poi ha segnato il mio pupillo Zaniolo, lui e Spinazzola arrivavano da lunghi stop e sono rientrati alla grande”.

