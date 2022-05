Torino, 26 mag. (LaPresse) – “Quanto c’è di Mourinho in questa vittoria? C’è molto, d’altronde lui viene dalla scuola di Oronzo Canà. C’è tutta la bi-zona, il 5-5-5, il sorriso e il pianto contemporaneamente, come i grandi attori che fanno sorridere e piangere insieme”. Scherza così Lino Banfi, attore e tifoso giallorosso, al telefono con la LaPresse all’indomani del trionfo della Roma in Conference League. “Non lo conosco, ma di lui dicono che fa parte della scuola degli allenatori che stanno di più negli spogliatoi che in campo – ha proseguito l’attore celebre per il suo ruolo nel film ‘L’allenatore nel pallone’ – E’ uno di quelli che sa dialogare con i giocatori, questo conta molto”.

