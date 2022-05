Roma, 25 mag. (LaPresse) – “Ho avuto notizia di un sesto caso di vaiolo da scimmie preso in carico dall’Istituto Spallanzani con un link di ritorno dalle Canarie. Attualmente sono quattro i ricoverati tutti in buone condizioni cliniche. Uno è seguito a domicilio. L’altro è il caso toscano. Prosegue l’indagine epidemiologica. Nessun allarme, ma il sistema di sorveglianza infettivologica è in stato di massima attenzione”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata