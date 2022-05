Milano, 25 mag. (LaPresse) – “Come Paese dobbiamo domandarci: quando, nel nome di Dio, affronteremo la lobby delle armi? Quando, in nome di Dio, faremo ciò che tutti nel nostro istinto sappiamo che deve essere fatto?”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un discorso alla nazione dopo che un 18enne armato ha ucciso almeno 19 bambini e due adulti in una scuola primaria di Unvalde, in Texas, andando di aula in aula, nella peggior sparatoria in un istituto scolastico da circa un decennio, ma anche l’ennesima di una serie di massacri. Il 18enne è stato ucciso dalle forze dell’ordine. Una delle due persone adulte uccise era insegnante. “Speravo, quando fossi diventato presidente, di non dover incontrarlo di nuovo. Un altro massacro. Unvalde, Texas. Una scuola elementare. Bambini belli e innocenti del secondo, terzo, quarto grado. E quanti bambini sono stati testimoni di ciò che è accaduto ai loro amici come fossero sul campo di battaglia, per l’amor di Dio. Vivranno con questo ricordo per tutta la vita”, ha aggiunto Biden secondo la Casa Bianca, parlando del dolore dei familiari delle vittime come “soffocante” e irrisolvibile.

