Davos (Svizzera), 25 mag. (LaPresse/AP) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Kiev non rinuncerà ai suoi territori per porre fine alla guerra. Parlando in collegamento video al World Economic Forum a Davos, Zelensky ha detto di non credere che il presidente russo Vladimir Putin capisca appieno cosa stia succedendo in Ucraina. Rispondendo a una domanda di Fareed Zakaria della Cnn sulla possibilità di negoziare la fine del conflitto, Zelensky ha detto che “l’Ucraina non cederà il suo territorio. Stiamo combattendo nel nostro paese, nella nostra terra”. E’ una guerra “per la nostra terra, per la nostra libertà, per la nostra indipendenza e per il nostro futuro”, ha aggiunto Zelensky.

