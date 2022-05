Roma, 23 mag. (LaPresse) – In merito al piano di pace per porre fine al conflitto in Ucraina studiato dall’Italia “i nostri esperti hanno studiato le pubblicazioni sull’argomento, ma sottolineo ancora una volta che nessuno del Ministero degli Affari Esteri italiano ci ha fornito alcun piano. Sulla base di quanto scrivono sui media, le proposte contenute nel piano annunciato sono così fuori dal contatto con la realtà che sono difficili da prendere sul serio”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Lo riporta Ria Novosti. “È sorprendente che Mosca possa essere interessata alle iniziative di pace che danno priorità alla logica di un ulteriore inasprimento delle sanzioni contro la Federazione Russa e al continuo sostegno militare a Kiev regime”, ha aggiunto.

