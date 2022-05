Roma, 25 mag. (LaPresse) – Mosca non ha ricevuto il piano dell’Italia per un accordo in Ucraina. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Lo riporta Ria Novosti. “Non ci è stato consegnato. Abbiamo solo informazioni dai media su un certo piano che il ministro degli Esteri italiano ha inviato all’Onu – ha detto – tutti i dati li abbiamo ricevuti solo dai media”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata