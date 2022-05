Roma, 25 mag. (LaPresse) – Le forze armate di Mosca stanno informando i cittadini di Mariupol che possono ottenere il passaporto russo “senza passare dalla cittadinanza intermedia della cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk”. A renderlo noto è Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol. Lo riporta Ukrainska Pravda. “Le persone che hanno i perso documenti, molti dei quali sono stati bruciati, hanno fatto appello alle autorità occupanti su come ottenerne di nuovi”, ha spiegato. I russi avrebbero detto loro che in quanto “residenti dei territori liberati” non hanno bisogno “di ottenere la cittadinanza intermedia della Repubblica popolare di Donetsk per avere poi quella russa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata