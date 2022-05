Roma, 25 mag. (LaPresse) – Il Ministero degli Esteri dell’Ucraina “condanna” il decreto del presidente russo Vladimir Putin sull’acquisizione semplificata della cittadinanza russa per i residenti delle regioni di Zaporizhia e Kherson. Secondo Kiev questa pratica costituisce “una grave violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, delle norme e dei principi del diritto internazionale umanitario e degli obblighi del Federazione Russa come potenza occupante, ai sensi dell’articolo 45 della Convenzione dell’Aia del 1907 e dell’articolo 47 della Convenzione del 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra”.

