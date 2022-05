Roma, 25 mag. (LaPresse) – “Abbiamo certamente visto, letto e ascoltato i parametri del piano” italiano per la pace in Ucraina, “che sono stati trasmessi dai media, ma non abbiamo ancora ricevuto il testo ufficiale”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in conferenza stampa, secondo quanto riporta l’agenzia russa Interfax.

