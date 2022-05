Roma, 25 mag. (LaPresse) – Il Cremlino ha definito “importante” la posizione del vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Dmitry Medvedev riguardo al piano per la pace in Ucraina proposto dalle autorità italiane, ma il portavoce Dmitry Peskov si è astenuto dal rilasciare commenti al riguardo fino a quando non riceverà una versione ufficiale del piano tramite i canali diplomatici. Lo riporta Interfax.

