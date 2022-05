Roma, 25 mag. (LaPresse) – Dopo gli incidenti avvenuti la scorsa notte a Tirana, in Albania, tra tifosi romanisti e olandesi in cui è intervenuta la polizia locale, i supporter dell’AS Roma coinvolti sono stati rimpatriati. Gli scontri sono avvenuti alla vigilia della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord in programma oggi.

