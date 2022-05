Milano, 25 mag. (LaPresse) – Nell’ambito delle indagini sul processo Ruby ter “l’accordo in generale di Silvio Berlusconi con le ragazze emerge da plurime fonti. Telefonate tra le ragazze e messaggi e Silvio Berlusconi, telefonate e messaggi tra le ragazze e telefonate e messaggi tra le ragazze e l’architetto Redaelli”, che avrebbe dovuto procurare loro una casa. Lo ha detto il pm Luca Gaglio in un passaggio della sua requisitoria al processo Ruby ter. “A queste ragazze è stato assicurato che sarebbero state a posto – ha aggiunto il pm – sia dal punto di vista del reddito, con un contributo mensile di 2.500 euro, sia dal punto di vista di un tetto. Tutte hanno ricevuto un alloggio – ha chiarito il magistrato – alcune però si aspettavano una casa in proprietà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata