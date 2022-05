Milano, 25 mag. (LaPresse) – “Siamo orgogliosi e sempre pronti a collaborare con la Polizia Stradale di Reggio Emilia, specie quando si tratta di progetti di tale importanza. Per Helbiz la sicurezza è sempre al primo posto, specialmente quando si tratta dei più giovani. Grazie a queste lezioni i ragazzi hanno acquisito maggiore consapevolezza riguardo l’utilizzo dei mezzi in sharing e hanno imparato l’importanza di seguire regole precise per il rispetto di tutta la comunità”, ha dichiarato Matteo Mammì, ceo di Helbiz Emea. Le attività in corso a Reggio Emilia e nei comuni limitrofi confermano il filo diretto che Helbiz ha da sempre con le Amministrazioni locali e con la Polizia stradale: in ogni città in cui opera, infatti, l’azienda si impegna a collaborare con le istituzioni per divulgare il concetto di mobilità sicura, responsabile e sostenibile.

