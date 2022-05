Pescara, 25 mag. (LaPresse) – “Lui ha detto’ No, io mò la mascherina non la metto ‘ cioè ha preso proprio una posizione e poi ha detto ‘se dovete, chiamate i carabinieri’. Invece poi mi hanno fatto chiamare, mi ha parlato lui dal telefono della scuola ‘Mamma vienimi a prendere’ e gli ho detto, perché? ‘Mamma per la mascherina’ e quindi sono andata”. Lo ha dichiarato a LaPresse la madre del bambino di 9 anni che ieri, durante le ore di lezione, è andata a riprendere il figlio da un istituto comprensivo di Pescara, verso le ore 10, perché ha rifiutato d’indossare la mascherina.

