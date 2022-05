Milano, 25 mag. (LaPresse) – Nei primi quattro mesi del 2022 sono 3.589 i minori scomparsi, pari al 64,63% del totale delle denunce di scomparsa, che ammontano a 5.553, di cui 1.180 italiani e 2.409 stranieri. È quanto emerge dai dati presenti nel Ced del Ministero dell’Interno, divulgati in occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi. La percentuale dei ritrovamenti è del 72,11% per gli italiani e del 31,17% per gli stranieri.

