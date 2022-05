Palermo, 25 mag. (LaPresse) – Questa notte la tragedia si è sfiorata con un’imbarcazione partita dalla costa nord della Libia al confine con la Tunisia, fortunatamente raggiunta dalla nave Astral poco prima che si rovesciasse. Gli uomini a bordo dell’Astral sono riusciti a lanciare giubbotti di salvataggio ad oltre cento persone, tratte poi in salvo. Poco dopo sul posto è arrivata la nave dell’ong Open Arms che ha subito inviato due moto d’acqua per i primi soccorsi. Secondo quanto scrive l’ong su Twitter “Le autorità non hanno risposto per diverse ore al mayday dell’imbarcazione con più di 100 persone alla deriva, pur avendo avvertito delle sue gravi condizioni”.

