Milano, 25 mag. (LaPresse) – “Nel lungo termine la lotta alla mafia non si può reggere solo sul coraggio dei singoli. La mafia si sconfigge con la cultura della legalità: in famiglia, nelle scuole, sul lavoro, nelle istituzioni. Con lo sviluppo economico, che porti sicurezza, lavoro, fiducia. Con l’impegno dei giovani, degli imprenditori, della società civile. Con la buona amministrazione e la determinazione a estirpare le connivenze che ancora ci sono all’interno delle istituzioni. E su questo occorre la massima trasparenza e il massimo impegno di tutti noi”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo al convegno sul tema ‘Il ruolo della finanza nella lotta alla mafia’ in corso a Milano all’Auditorium ‘Giorgio Gaber’ del Grattacielo Pirelli.

