Milano, 25 mag. (LaPresse) – Sono 22.438 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in diminuzione rispetto a ieri. Le nuove vittime sono 114, per un totale di 166.264 da inizio pandemia. Lo riporta il bollettino giornaliero del Ministero della Salute.

