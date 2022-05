Pechino (Cina), 25 mag. (LaPresse/AP) – Il leader presidente cinese Xi Jinping ha sentito l’Alta commissaria dell’Onu per i diritti umani Michelle Bachelet, durante la sua visita di sei giorni in Cida che include tappe nello Xinjiang. Xi ha difeso la posizione della Cina sui diritti umani, affermando che ogni nazione dovrebbe essere autorizzata a trovare la propria strada in base alle proprie circostanze particolari e criticando quei paesi che tengono conferenze sui diritti umani e politicizzano il problema. “Attraverso un duro lavoro a lungo termine e persistente, la Cina ha intrapreso con successo un percorso di sviluppo dei diritti umani che si conforma alla tendenza dei tempi e si adatta alle proprie condizioni nazionali”, ha detto Xi nel corso della videochiamata con Bachelet chiamata, secondo quanto riportato dall’emittente statale Cctv.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata