Nibali perde oltre due minuti: "Le gambe sono queste"

Santiago Buitrago ha vinto in solitaria la 17/a tappa del Giro d’Italia, la frazione alpina da Ponte di Legno a Lavarone. Il corridore colombiano della Bahrain-Victorious, in fuga dal mattino, sull’ultima salita di giornata, il Monterovere, ha rimontato Mathieu Van der Poel e Gijs Leemreize, che erano rimasti davanti nel finale, andando a conquistare il successo. Richard Carapaz resta in maglia rosa: il corridore ecuadoriano ha chiuso al quinto posto – migliore degli uomini di classifica – in compagnia di Jai Hindley. Mikel Landa ha accusato un ritardo di 6″, più staccato Joao Almeida, che ha perso oltre un minuto dal capitano del team Ineos-Grenadiers. Ancora più staccato Vincenzo Nibali.

“La gambe sono queste, ho cercato di gestirmi, non potevo fare nient’altro. Se la fuga va via così è difficile provarci, se le gambe sono queste poi è anche difficile provare a vincere una tappa”, ha commentato il corridore siciliano ai microfoni della Rai. Il campione dell’Astana-Qazaqstan Team si è staccato sulla salita finale dal gruppo dei migliori arrivando a oltre 2′ da Richard Carapaz.

