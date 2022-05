Bitetto (Bari), 25 mag. (LaPresse) – Il corpo senza vita di uomo di 61 anni è stato trovato nel cortile di un istituto comprensivo di Bitetto (Bari) dai carabinieri. Stando a quanto si apprende, l’uomo questa mattina, prima dell’inizio delle lezioni, avrebbe avuto un litigio con una collega. La donna sarebbe stata ferita con un corpo contundente che non è ancora stato trovato ed è ricoverata all’ospedale Di Venere non in pericolo di vita.

